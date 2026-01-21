L’Inter ha perso contro l’Arsenal a San Siro, subendo la terza sconfitta consecutiva in Champions League. Il risultato, un 1-3, complica il percorso europeo dei nerazzurri, che ora devono attendere risultati favorevoli per sperare nell’accesso diretto agli ottavi di finale. Chivu osserva oltre il risultato, analizzando le sfide future e le possibilità di qualificazione.

L’Inter cade a San Siro contro l’Arsenal e incassa la terza sconfitta consecutiva in Champions League, un 1-3 che complica seriamente il cammino europeo dei nerazzurri e rende ora necessario un intreccio di risultati favorevoli per puntare all’accesso diretto agli ottavi di finale. Una serata amara, che pesa sulla classifica ma apre anche una riflessione più profonda sulla prestazione e sulle prospettive immediate. Chivu oltre il risultato: segnali da cui ripartire. Nel dopo gara, Cristian Chivu ha scelto di guardare oltre il tabellino. Come raccontato da Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha iniziato ad assorbire la sconfitta individuando anche elementi incoraggianti: «Ha iniziato a digerire la sconfitta, che certamente non rende felici. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter ko con l’Arsenal, terza sconfitta di fila: Chivu guarda oltre il risultato

Rimpianti Inter, tutto si complica. Che Arsenal: Chivu al terzo ko di filaL’Inter incontra difficoltà nelle sfide di rilievo, come dimostrato dalla recente sconfitta contro l’Arsenal, con Chivu che subisce il terzo ko consecutivo.

Leggi anche: Basket - "dr2» maschile. La Marex ancora ko. Terza sconfitta di fila

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Inter-Arsenal di Champions League, la diretta: 1-3, Gyokeres fa tris dopo la doppietta di Gabriel Jesus; Virtus Verona ko con l’Inter U23: classifica sempre più spinosa; Chivu: 'Pronti a fare i playoff, se servirà'; L’Inter crolla a San Siro, Gabriel Jesus show e tris Arsenal: Arteta suona la 7ª sinfonia, Chivu ko.

Inter, l'analisi del ko contro l'Arsenal da parte degli opinionistiTre sconfitte di fila in Champions League per l'Inter, che esce fuori clamorosamente dalle prime otto dopo una prima parte di torneo eccellente.. tuttomercatoweb.com

Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata ...Partiamo dall’eterna e interessantissima diatriba tra giochisti e risultatisti, ‘na rottura di maroni devastante che ci ha bruciato gli ultimi. tuttomercatoweb.com

#Capello che a #Sky sostiene che la sconfitta dell’Inter con l’Arsenal è diretta conseguenza del lavoro nei settori giovanili italiani ma dimentica un piccolo particolare : nell’Inter ieri sera c’erano Sommer Akanji ( Svizzera) LuizHenrique ( Brasile) Zielinski (Polo x.com

Le parole di #Chivu dopo Inter-Arsenal #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianchivu - facebook.com facebook