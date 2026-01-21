Inter con la pistola l' Arsenal col fucile Napoli che blackout

La sfida di San Siro ha messo in evidenza le difficoltà di Napoli e Inter nel colmare il gap con le big europee. La mancanza di rinforzi significativi si è tradotta in una prestazione opaca, evidenziando i limiti attuali delle squadre. Un’occasione persa per entrambe, che sottolinea l’importanza di un mercato più incisivo per competere ai livelli più alti.

Se sappiamo cosa succede "quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile", quando la prima della Serie A incontra la prima della Premier League (un terzo di diritti tv, la metà dei ricavi prodotti) l’esito dovrebbe essere altrettanto ineluttabile. L’Inter ha fatto la fine dell’uomo con la pistola, per la terza volta di fila (era già stata sconfitta, e con maggiori rimpianti, da Atletico e Liverpool) e ora per la prima volta esce dalle prime otto della classificona Champions: a questo punto sarà molto difficile evitare i playoff. Ma non si può dire che si sia arresa docilmente all’Arsenal, se al primo gol di Gabriel Jesus ha risposto subito Sucic (la notizia positiva del mercato) e al secondo è andato vicinissimo a farlo Thuram, che ha sprecato con un erroraccio, con Luis Henrique (negativo anche ieri, ha anche la colpa grave di tenere in gioco Gabriel Jesus sul primo gol), con Lautaro e comunque restando sul pezzo per tre quarti di partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

