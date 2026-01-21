Inter Chivu ‘incrocia’ Conte in tv Ma lo snobba

Nella serata europea, Inter e Napoli hanno affrontato impegni importanti in Champions League. I nerazzurri sono stati sconfitti dall'Arsenal a San Siro, mentre il Napoli ha pareggiato a Copenhagen. La competizione continua a offrire sfide intense per le squadre italiane, mantenendo vivo l’interesse per il prosieguo del torneo e la lotta per la qualificazione.

(Adnkronos) – La lotta scudetto continua anche in Champions League. Inter e Napoli sono state le due protagoniste della serata europea, con i nerazzurri battuti a San Siro dall'Arsenal e i partenopei che non sono andati oltre il pari a Copenhagen. Al termine dei match c'è stato un momento di tensione, seppur a distanza, tra i due allonatori, con Cristian Chivu che ha 'incorciato' Antonio Conte in diretta su Sky, ma non lo ha voluto salutare. Succede tutto nel post partita della serata di Champions. Dopo l'intervista nella zona mista di San Siro, dallo studio comunicano a Chivu che è arrivato in collegamento Conte e gli chiedono se volesse salutarlo, lui però risponde soltanto con un "Grazie, buona sera a tutti", snobbando così il tecnico del Napoli.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Carlos Augusto, l’Inter se lo gode e il Brasile lo snobba? Da difensore a goleador: i numeri stagionali

Le strategie di Chivu e Conte per lo scudetto: l’Inter riposa, il Napoli si allena intensamenteDopo il pareggio 2-2 tra Inter e Napoli, le squadre si preparano alle prossime sfide di campionato.

