Inter-Arsenal le pagelle | Sommer balbetta 5 Gabriel Jesus è letale 8

Nell'incontro tra Inter e Arsenal, le valutazioni individuali evidenziano alcune criticità e prestazioni positive. Sommer ha mostrato difficoltà sui corner, mentre Gabriel Jesus si è distinto per efficacia, ottenendo un punteggio di 8. Anche Akanji ha incontrato difficoltà, contribuendo a una valutazione complessiva che riflette le singole performance sul campo.

Il portiere nerazzurro va in difficoltà su tutti gli schemi da corner della squadra di Arteta, così come Akanji. Perla di Sucic che però non basta. Tra i Gunners tutti al top, una sola insufficienza (Mosquera). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (7) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia nienteNella partita di San Siro tra Inter e Arsenal, i Gunners si impongono con un risultato di 3-1.

