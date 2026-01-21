Nell'incontro tra Inter e Arsenal, le valutazioni individuali evidenziano alcune criticità e prestazioni positive. Sommer ha mostrato difficoltà sui corner, mentre Gabriel Jesus si è distinto per efficacia, ottenendo un punteggio di 8. Anche Akanji ha incontrato difficoltà, contribuendo a una valutazione complessiva che riflette le singole performance sul campo.

Il portiere nerazzurro va in difficoltà su tutti gli schemi da corner della squadra di Arteta, così come Akanji. Perla di Sucic che però non basta. Tra i Gunners tutti al top, una sola insufficienza (Mosquera). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Arsenal, le pagelle: Sommer balbetta, 5. Gabriel Jesus è letale, 8

Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (7) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia nienteNella partita di San Siro tra Inter e Arsenal, i Gunners si impongono con un risultato di 3-1.

Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (6,5) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia niente, Pio Esposito (6,5)Nella sfida di San Siro, l'Arsenal si impone sull'Inter con un risultato di 3-1, confermando la propria leadership nella fase a gironi della Champions League.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Inter-Arsenal 1-3, pagelle: Sucic lascia il segno, Thuram stecca. Saka incanta, Gabriel Jesus implacabile. Acerbi e Akanji non mollano mai; Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (6,5) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia niente, Pio Esposito (6,5); Inter-Arsenal 1-3, pagelle e tabellino: Gabriel Jesus è letale, Saka imprendibile, Thuram e Lautaro non incidono; Inter-Arsenal, pagelle: Sucic è classe pura, Luis Henrique male. E se il titolare fosse Pio?.

Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (6,5) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia niente, Pio Esposito (6,5)A San Siro va in scena un match spettacolare tra Inter e Arsenal ma a spuntarla sono i Gunners che vincono 3-1 e si confermano i dominatori di questa League Phase di Champions League. I ... msn.com

PAGELLE E TABELLINO INTER-ARSENAL 1-3: Acerbi si esalta in Champions, Barella fastidioso. Saka fa impazzire DimarcoPagelle Inter-Arsenal: voti, top e flop del big match Champions da Barella ad Acerbi passando per Saka e Pio Esposito ... calciomercato.it

Champions: Inter-Arsenal 1-3 e Copenhagen-Napoli 1-1Serata difficile per le italiane. Obiettivo ottavi per #Inter e #Atalanta; playoff per Juventus e Napoli. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-champions-league - facebook.com facebook

Troppo Arsenal per l'Inter, a San Siro è 3-1 per i Gunners: i voti e le pagelle del match di Champions League x.com