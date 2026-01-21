Inter-Arsenal le pagelle | Saka devastante Pio Esposito l’esempio

L’incontro tra Inter e Arsenal, disputato a San Siro, ha visto i Gunners imporsi con merito. Nonostante l’impegno dei nerazzurri, la squadra inglese ha dimostrato superiorità in termini di qualità e velocità. Le pagelle evidenziano Saka come protagonista e Pio Esposito come esempio di tenacia. Questa sconfitta rappresenta un passo indietro per l’Inter nel cammino europeo, evidenziando le aree di miglioramento da affrontare.

A San Siro l’ Inter esce sconfitta contro l’ Arsenal in una gara che pesa come un macigno sul cammino europeo: i nerazzurri lottano, restano agganciati al match a tratti, ma cedono alla qualità, alla velocità e alla lucidità dei Gunners. Ecco le pagelle ufficiali di Inter-Arsenal. Le pagelle dell’Inter. Yann Sommer 5,5: Tiene in piedi la squadra in più di un’occasione, ma l’incertezza sul secondo gol è evidente: la porta resta spalancata sul colpo di testa di Gabriel Jesus. Incolpevole sugli altri gol, ma la serata resta macchiata. Alessandro Bastoni 5: Parte con attenzione, poi si innervosisce e perde lucidità. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (6,5) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia niente, Pio Esposito (6,5)Nella sfida di San Siro, l'Arsenal si impone sull'Inter con un risultato di 3-1, confermando la propria leadership nella fase a gironi della Champions League.

