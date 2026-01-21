Inter-Arsenal le pagelle | Saka devastante Pio Esposito l’esempio

L’incontro tra Inter e Arsenal, disputato a San Siro, ha visto i Gunners imporsi con merito. Nonostante l’impegno dei nerazzurri, la squadra inglese ha dimostrato superiorità in termini di qualità e velocità. Le pagelle evidenziano Saka come protagonista e Pio Esposito come esempio di tenacia. Questa sconfitta rappresenta un passo indietro per l’Inter nel cammino europeo, evidenziando le aree di miglioramento da affrontare.

