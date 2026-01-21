Inter-Arsenal le pagelle Acerbi l’ultimo a mollare Sucic che sorpresa!

Analisi delle prestazioni dell'Inter contro l'Arsenal, con focus su protagonisti come Acerbi e Sucic. La partita, che si è conclusa con un risultato di 1-3, ha complicato il percorso europeo della squadra milanese, ora esclusa dalle prime otto e prossima agli spareggi. Ecco le pagelle di Lautaro e dei suoi compagni, per un quadro chiaro e obiettivo della sfida.

Si complica il cammino della Beneamata in terra europea. I nerazzurri escono dalle prime otto e "vedono" gli spareggi: Inter-Arsenal finisce 1-3, le pagelle di Lautaro e soci. Sommer 5: incolpevole sulla prima rete di Gabriel Jesus. Ma sul raddoppio perché rimane piantato sulla linea

