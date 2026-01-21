Inter Arsenal il peso dei milioni | Gunners padroni a San Siro con la forza dei subentranti

L’incontro tra Inter e Arsenal ha messo in evidenza le differenze tra le due squadre, anche in termini di risorse disponibili. I Gunners, grazie all’apporto dei subentranti, hanno dimostrato una certa solidità, mentre le riflessioni post-match hanno evidenziato il divario qualitativo tra le rose. Un confronto che invita a considerare il ruolo delle sostituzioni e delle strategie nella gestione delle formazioni di alto livello.

di Lorenzo Vezzaro Inter Arsenal: tra le riflessioni nel post match non può non essere presente quella riguardante l'abisso qualitativo a disposizione dei tecnici. Una gara combattuta, sì, ma fino ad un certo punto. L'Arsenal supera meritatamente l'Inter sul campo di San Siro, mettendo in mostra le qualità di quella che, al momento, è una delle formazioni più in forma dell'intero panorama calcistico europeo. Ciò che non può non saltare all'occhio degli amanti di questo sport è la vastità qualitativa presente tra le fila di Mikel Arteta, tecnico spagnolo dei Gunners. Salvo gli indisponibili Riccardo Calafiori e Piero Hincapiè l'allenatore ospite ha potuto contare su tutti i calciatori facenti parte del roster, fattore che ha permesso all'ex Manchester City di schierare dal primo minuto il migliore 11 possibile.

LIVE Inter-Arsenal 1-3, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Jesus e Gyokeres condannano mettono k.o. i padroni di casa. Buona prestazione dei nerazzurri a San SiroLa partita tra Inter e Arsenal, valida per la Champions League 2026, si è conclusa con una vittoria degli ospiti per 3-1.

