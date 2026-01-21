Inter Arsenal highlights 1-3 | tutti i gol del match – VIDEO

Ecco i principali momenti della sfida tra Inter e Arsenal, conclusa con un risultato di 1-3. La partita, disputata a San Siro, ha visto gli ospiti prevalere, complicando le possibilità dell’Inter di qualificarsi tra le prime otto squadre del girone. Di seguito, tutti i gol e le azioni salienti del match in un video riassuntivo.

Inter Arsenal highlights. L’ Inter perde 1-3 a San Siro nell’ultima gara in casa del girone e complica le ambizioni di finire tra le prime 8. Gli inglesi trovano subito la rete del vantaggio con Gabriel Jesus ma l’Inter riesce ad acciuffare il pari con Sucic. Verso lo scadere del primo tempo i gunners raddoppiano sempre con Jesus. Nella ripresa i nerazzurri ci provano ma nel corso del forcing finale subiscono la rete del definitivo 1-3 in contropiede dopo un calcio d’angolo a favore. Ecco le azioni salienti della partita. Inter Arsenal highlights 1-3. Gol di Gabriel Jesus (0-1) Look at how well Arsenal link up before Gabriel Jesus opener.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Inter Kairat highlights: tutti i gol – VIDEO Leggi anche: Inter Kairat highlights 2-1: tutti i gol – VIDEO Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Full Champions League Highlights From Matchday 3! Argomenti discussi: Inter-Arsenal: orari e dove vederla in TV; Inter-Arsenal, Akanji: Scelgo lo scudetto alla Champions. Bayern la più forte in Europa; Inter-Lecce 1-0: gli highlights; Inter-Arsenal di Champions League: tutte le curiosità sul match. Inter-Arsenal 1-3: video, gol e highlightsSpettacolo a San Siro dove l’Arsenal vince con la doppietta di Gabriel Jesus e il sigillo finale di Gyokeres. Buona Inter a lunghi tratti: Sucic trova il pari provvisorio dopo la prima rete del brasil ... sport.sky.it Inter – Arsenal 1-3 cronaca e highlights: Gunners cinici, Chivu ora rischia la Top 8! – VIDEOInter - Arsenal 1-3 cronaca e highlights: Sucic riprende inizialmente Gabriel Jesus che poi bissa, la chiude Gyökeres. generationsport.it Champions: Inter-Arsenal 1-3 e Copenhagen-Napoli 1-1Serata difficile per le italiane. Obiettivo ottavi per #Inter e #Atalanta; playoff per Juventus e Napoli. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-champions-league - facebook.com facebook #Inter 1-3 #Arsenal : Viktor Gyokeres #InterArsenal #INTARS #Calcio #UCL x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.