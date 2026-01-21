Nella sfida di San Siro, l'Arsenal si impone sull'Inter con un risultato di 3-1, confermando la propria leadership nella fase a gironi della Champions League. Tra le prestazioni più significative, Gabriel Jesus si distingue con un voto di 7,5, mentre Thuram si mostra stanco e ottiene un 5. Sucic segna un gol meraviglioso, valutato 6,5, e Pio Esposito si distingue con un 6,5. La partita ha offerto spunti interessanti per

A San Siro va in scena un match spettacolare tra Inter e Arsenal ma a spuntarla sono i Gunners che vincono 3-1 e si confermano i dominatori di questa League Phase di Champions League. I nerazzurri stanno in partita ma alla fine crollano e adesso dovranno, quasi certamente, passare dai playoff per assicurarsi gli ottavi di finale. La gara si sblocca dopo 10 minuti col grande protagonista del match Gabriel Jesus che al volo anticipa tutti e beffa Sommer. L'Inter però si accende dopo un inizio timido e pareggia al 18' con una perla di Sucic che pesca l'incrocio con l'interno destro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (6,5) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia niente, Pio Esposito (6,5)

Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (7) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia nienteNella partita di San Siro tra Inter e Arsenal, i Gunners si impongono con un risultato di 3-1.

Parma-Inter, le pagelle: Dimarco e Thuram a segno, Sucic divora due golNel match valido per la 19ª giornata di Serie A tra Parma e Inter, il risultato finale è 0-2.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Inter-Arsenal LIVE; Inter-Arsenal quando si gioca? Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, informazioni utili; Pronostico Inter-Arsenal | Champions League 2025/26; Champions League, oggi Inter-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Inter – Arsenal 1-3 cronaca e highlights: Gunners cinici, Chivu ora rischia la Top 8! – VIDEOInter - Arsenal 1-3 cronaca e highlights: Sucic riprende inizialmente Gabriel Jesus che poi bissa, la chiude Gyökeres. generationsport.it

Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: Sucic (7) gol meraviglioso, Thuram (5) è stanco. Gabriel Jesus (7,5) non sbaglia nienteA San Siro va in scena un match spettacolare tra Inter e Arsenal ma a spuntarla sono i Gunners che vincono 3-1 e si confermano i dominatori di questa League Phase di Champions League. I ... msn.com

Champions: Inter-Arsenal 1-3 e Copenhagen-Napoli 1-1Serata difficile per le italiane. Obiettivo ottavi per #Inter e #Atalanta; playoff per Juventus e Napoli. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-champions-league - facebook.com facebook

#Inter 1-3 #Arsenal : Viktor Gyokeres #InterArsenal #INTARS #Calcio #UCL x.com