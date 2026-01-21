L'Arsenal ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro l'Inter, consolidando il primo posto nel girone di Champions League. Gabriel Jesus ha segnato due reti, mentre Viktor Gyokeres ha contribuito con un gol. La squadra londinese prosegue così il suo percorso imbattuto, con sette vittorie su sette partite, confermando la propria leadership nel gruppo.

2026-01-21 00:00:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Gabriel Jesus ha segnato due gol e anche Viktor Gyokeres ha centrato il bersaglio mentre l’Arsenal ha ottenuto sette vittorie su sette in Champions League. L’Arsenal ha prodotto un’ottima prestazione in trasferta mantenendo il record del 100% in Champions League vincendo 3-1 sull’Inter 3-1 a San Siro, assicurandosi un piazzamento tra i primi due nella fase di campionato grazie alla doppietta di Gabriel Jesus. I Gunners erano già sicuri di un posto tra i primi otto e della progressione automatica agli ottavi dopo la sorprendente sconfitta per 3-1 del Manchester City contro BodoGlimt martedì E hanno suggellato gli incontri interni di ritorno durante la fase a eliminazione diretta, mettendo a segno un divertente incontro con i finalisti della scorsa stagione, con un gol da distanza ravvicinata di Jesus che ha portato l’Arsenal in vantaggio al 10?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Inter-Arsenal 1-3: i Gunners si assicurano il primo posto

Inter Arsenal 1-3: bocciatura per i nerazzurri. Festeggiano i GunnersL’Inter perde 1-3 contro l’Arsenal in una gara caratterizzata da un avvio deciso dei Gunners, che trovano il vantaggio dopo dieci minuti con un’azione di tiki-taka finalizzata da Gabriel Jesus.

Inter-Arsenal, il fattore Premier può cambiare le scelte dei GunnersA poche ore da Inter-Arsenal, importante match della fase a gironi di UEFA Champions League, si fa strada un fattore esterno che potrebbe influenzare le decisioni dei Gunners: la Premier League.

