Inter allarme Dumfries | stop ancora lungo sulla fascia destra

L’Inter riscontra ancora difficoltà sulla fascia destra con Denzel Dumfries, le cui condizioni continuano a preoccupare. Dopo una prestazione sottotono di Luis Henrique contro l’Arsenal, l’attenzione si concentra sulla necessità di risolvere le criticità in quella zona del campo. La situazione di Dumfries resta sotto osservazione, rendendo urgente valutare alternative e strategie per rafforzare l’out di destra, in vista delle prossime sfide stagionali.

Scatta l’allarme sulla corsia destra dell’Inter. Dopo la prova opaca di Luis Henrique contro l’Arsenal, in casa nerazzurra torna centrale il tema degli esterni, ma le notizie su Denzel Dumfries non portano sollievo immediato. Il laterale olandese è ancora lontano dal rientro. Reduce da un intervento chirurgico alla caviglia sinistra, Dumfries è fermo da quasi due mesi e il suo percorso di recupero resta delicato. Il rientro a Milano è atteso a breve, quando lo staff medico dell’ Inter potrà valutare direttamente le sue condizioni, ma i tempi non cambiano: serviranno ancora diverse settimane. La sensazione, all’interno del club, è che il numero 2 nerazzurro non possa tornare a disposizione prima di un’altra quarantina di giorni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

