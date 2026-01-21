Inter affare fatto con Marotta | le clamorose parole in diretta del milanista Boban

Durante una trasmissione su Sky, si è verificato un inatteso scambio tra Beppe Marotta, presidente dell’Inter, e Zvone Boban, ex calciatore e attuale opinionista milanista. Le parole pronunciate in diretta hanno attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, suscitando interesse per il contesto e il contenuto della conversazione. Qui di seguito, analizziamo i dettagli di questa comunicazione e le sue implicazioni nel mondo del calcio italiano.

Clamoroso incrocio in diretta televisiva su Sky tra Beppe Marotta, presidente dell' Inter, e il "milanista" Zvone Boban. Il dirigente nerazzurro è in collegamento da San Siro, prima di Inter-Arsenal. In studio c'è invece il croato, in veste di commentatore ma anche di "collega": l'ex numero 10 rossonero è infatti anche presidente della Dinamo Zagabria. Con cui l'Inter sta concludendo un affare importante. "Questo è un format strano, è difficile fare previsioni e proprio in questi minuti sta capitando un risultato clamoroso. Speriamo di fare una partita positiva e portare a casa un risultato positivo, poi faremo un consuntivo a fine partita e capiremo cosa ci serve per andare agli ottavi", spiega Marotta riguardo alla Champions. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jakirovic Inter, la trattativa con la Dinamo Zagabria si sposta in diretta tv: il simpatico dialogo tra Marotta e BobanDurante la serata di San Siro, dopo la partita contro l'Arsenal, l'attenzione si è spostata sul calciomercato, con la trattativa tra l'Inter e Jakirovic della Dinamo Zagabria che è stata discussa in diretta TV.

L’Inter chiude un acquisto in diretta TV, Boban a Marotta: “Ci vediamo domani Beppe”L'Inter ha concluso in diretta televisiva un'operazione di calciomercato con la Dinamo Zagabria, con Beppe Marotta e Zvone Boban presenti.

