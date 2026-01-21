Intelligenza artificiale e tecnologie correlate | l’Ue investe più di 307 milioni di euro

L’Unione Europea ha annunciato un investimento di oltre 307 milioni di euro in intelligenza artificiale e tecnologie correlate. Attraverso il programma Orizzonte Europa, la Commissione europea mira a promuovere l’innovazione e rafforzare la competitività digitale dell’UE, pubblicando nuovi inviti a presentare proposte nel settore “Digitale, industria e spazio”. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per il futuro digitale dell’Europa.

L’Ue investe oltre 307 milioni di euro in intelligenza artificiale e tecnologie correlate. La Commissione europea ha pubblicato due nuovi inviti a presentare proposte nell’ambito del polo tematico “Digitale, industria e spazio” del programma di lavoro di Orizzonte Europa, mettendo a disposizione 307,3 milioni di euro per rafforzare l’innovazione e la competitività digitale dell’Unione. Di questi, 221,8 milioni sono destinati a un’iniziativa focalizzata sullo sviluppo di servizi di intelligenza artificiale (IA) affidabili, di servizi di dati innovativi e sul rafforzamento dell’autonomia strategica dell’UE.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti discussi: L'UE investe oltre 307 milioni di € in intelligenza artificiale e tecnologie correlate - Rappresentanza in Italia; Tecnologie digitali e diritto; Marketing e Intelligenza Artificiale: rivoluzione in corso; Dall'Ue altri 307 milioni per rafforzare AI e tecnologie digitali.

