L'agente di Lorenzo Insigne ha confermato l'apertura di un dialogo con il Napoli, segnando un possibile sviluppo nella trattativa. Il mercato di gennaio resta una fase complessa per le squadre di Serie A, tra rinnovi e trasferimenti. La situazione del capitano partenopeo è sotto osservazione, mentre le dinamiche si evolvono in un contesto di incertezza e opportunità per entrambe le parti.

"> Il mercato di gennaio si conferma una corsa a ostacoli per i club di Serie A. A spiegarne le difficoltà è stato Andrea D’Amico, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, intervistato da Valter De Maggio. Secondo l’agente, oggi le società sono chiamate a muoversi con grande cautela, tra limiti economici e necessità tecniche immediate. «È complicato per una serie di motivi – ha spiegato D’Amico a Radio Kiss Kiss Napoli – perché devi fare i conti anche con l’indice di liquidità, con quello che puoi e quanto puoi spendere. Devi prendere giocatori che ti diano un’inerzia immediata, un apporto subito. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Insigne-Napoli, l’agente apre

Leggi anche: Insigne apre davvero al suo ritorno nel Napoli: “Se l’ha detto Manna…”

Leggi anche: Insigne Serie A, rischio beffa per la Lazio. Un altro club ha contattato l’agente del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Le ultimissime

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Caos Insigne, sogna la Lazio ma Lotito ferma tutto: il motivo; Materazzi: Inter favorita, perse a Napoli solo per un rigore mai visto nella storia del calcio; Formazioni Inter-Napoli, Gazzetta - Due ballottaggi per Chivu ed uno per Conte | GRAFICO; Sportitalia - Lucca, l'agente l'ha proposto alla Juve! Non ha aperto a Turchia e Premier: le ultime.

L'agente di Insigne: Piace alla Lazio, che mette gli occhi su Dahl del TromsoLorenzo Insigne può raggiungere Maurizio Sarri alla Lazio. Dopo gli anni passati al Napoli, i due potrebbero infatti ritrovarsi insieme a Roma sulla sponda biancoceleste. Parola del suo agente Andrea ... calciomercato.com

Napoli, l'ex agente di Insigne: 'Perplesso per la tribina. Non è adatto al 4-4-2'In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto il procuratore Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne: Insigne è un professionista serio. Ricordo che quando andò a giocare con la Cavese era ... calciomercato.com

Diego Maradona Jr. e l'appello al Napoli: VOI PRENDERESTE INSIGNE #napoli #lorenzoinsigne #diegomaradona #maradona #calciomercato - facebook.com facebook