Inside torna con un nuovo ciclo dedicato a esplorare il mondo di ciarlatani, sensitivi, medium, maghi e santoni. Il programma, spin-off de Le Iene, si sposta dal venerdì sera al mercoledì in prima serata su Italia 1, offrendo un approfondimento sulle diverse dinamiche di questi personaggi e le loro pratiche. Un viaggio che invita a riflettere criticamente su credenze e suggestioni, presentato con sobrietà e chiarezza.

È tempo di ritorni anche per Inside, lo spin-off de Le Iene, che nel nuovo anno lascia il venerdì sera per approdare, da stasera, al mercoledì in prima serata su Italia 1. Anticipazioni del 21 gennaio 2026. Il primo appuntamento del 2026, affidato a Veronica Ruggeri e Carlotta Bizzarri, dal titolo Nati per Credere, si occuperà del mondo dei ciarlatani, sensitivi, medium, presunti profeti e santoni che si presentano come depositari di verità assolute, doni spirituali o poteri straordinari. Un viaggio tra maghi, veggenti, guaritori, complotti e vere e proprie sette, dove fede, paura e fragilità diventano strumenti di manipolazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Inside riparte con un viaggio tra ciarlatani, sensitivi, medium, maghi e santoni

Da Fiumicino riparte “I Mestieri di Mirko”: un viaggio tra le eccellenze italianeDa Fiumicino riparte “I Mestieri di Mirko”, un percorso che mette in luce le eccellenze italiane attraverso le storie di artigiani e produttori locali.

Leggi anche: Tra memoria e riconoscenza. L’Università di Firenze dedica un ambulatorio a Giulia Santoni

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: GLI AQUILOTTI CONQUISTANO UN BUON PUNTO IN INFERIORITÀ NUMERICA: COL NOVARA È 1-1; Puglia, riparte la corsa al mattone: compravendite in crescita del 6,4%, spicca Taranto; Bove riparte dal Watford: perché può giocare in Inghilterra e non in Italia; Varese Corsi riparte con 510 proposte: Un servizio con pochi eguali in Italia.

Riparte da giovedì 22/1 h.18 su SPORTITALIA la 21 edizione di Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al Mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. Prima edizione nel 2005 e sono 25 puntate sino a Luglio. www.sp - facebook.com facebook