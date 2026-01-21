Ingegnere e di casa a Trieste | chi è il nuovo direttore di Area Science Park

Giorgio Graditi è il nuovo direttore generale di Area Science Park a Trieste. Nato a Palermo, ha maturato un’esperienza professionale significativa in diverse regioni italiane. La sua nomina segna un nuovo passo per l’ente, che si occupa di innovazione e ricerca. Con un background consolidato nel settore scientifico e tecnologico, Graditi assume un ruolo strategico nel promuovere lo sviluppo del parco scientifico e tecnologico di Trieste.

È nato a Palermo, ma la sua carriera professionale l'ha portato tanto in giro per l'Italia. Si chiama Giorgio Graditi il nuovo direttore generale dell'Area Science Park di Trieste. L'ingegnere nato in Sicilia il 26 dicembre 1968 assumerà la carica il primo marzo. La nomina è avvenuta lo scorso 17.🔗 Leggi su Triesteprima.it

