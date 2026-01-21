Roberto Casadei, ricercatore cesenate di 35 anni, ha ottenuto dal Fondo Italiano per la Scienza un finanziamento di 1,1 milioni di euro. Il progetto, condotto presso il Dipartimento di Informatica del Campus di Cesena, si focalizza sulla macro-programmazione dei sistemi collettivi, contribuendo all’innovazione nel settore informatico. Questo sostegno rappresenta un’opportunità significativa per approfondire studi avanzati e sviluppare soluzioni innovative nel campo dell’informatica.

Roberto Casadei, 35 anni, cesenate, dottorato di ricerca a tempo determinato presso il Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria del Campus di Cesena dove ha compiuto tutti i suoi studi, ha ottenuto dal Fondo Italiano per la Scienza un finanziamento di 1 milione e 100 mila euro attraverso un progetto che studierà la macro-programmazione dei sistemi collettivi. Un’attività che si inserisce in continuità con i suoi studi precedenti, sviluppati durante il dottorato di ricerca, svolto all’interno del gruppo coordinato dal professor Mirko Viroli e dedicati allo studio dei sistemi collettivi adattivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Informatica e innovazione. Fondi per 1,1 milioni di euro

Informatica, ricercatore vince un grant del Fondo italiano per la scienza: finanziamento di 1,1 milioni di euroRoberto Casadei, ricercatore del dipartimento di Informatica del campus di Cesena, ha ottenuto uno Starting Grant Fis3 dal Fondo italiano per la Scienza, con un finanziamento di 1,1 milioni di euro.

Leggi anche: Blitz nel Nolano, quattro clan al centro di un'inchiesta su una presunta truffa informatica da 5 milioni di euro

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Porto Viro inaugura la nuova aula informatica grazie ai fondi SNAI e PNRR

Argomenti discussi: ZENiA, l’assistente virtuale del Comune di Genova; Transizione 5.0, cosa devono aspettarsi le aziende nel 2026; Startup nel Lazio, boom di investimenti: nel 2025 sono cresciuti del 188%; TECNICO IMPRESA & INNOVAZIONE DIGITALE, IL NUOVO DIPLOMA AL VITTORIO VENETO.

UNIVERSITÀ, RICERCA E INNOVAZIONE/ Fermi (Lombardia): ecco perché noi usiamo i fondi Ue meglio del governoUniversità, ricerca, PMI, IRCCS e la sfida dell’IA. Ecco i piani della Regione Lombardia a sostegno dell’innovazione. Molto graditi dalle imprese. Università, Ricerca e Innovazione. Il futuro del ... ilsussidiario.net

La ricerca al palo. Pochi fondi e imprese troppo vecchie: perché l’Italia non sa innovareServe un ecosistema per innovare. Diversi elementi, meglio se abbondanti, che interagiscano in modo coordinato. Il motivo per cui l’Italia – con qualche notevole eccezione – non riesce a competere ... repubblica.it

Il futuro si crea, non si aspetta. Gli studenti dell’IIS Pacinotti hanno realizzato uno spot promozionale che racconta la nostra scuola con il loro linguaggio: informatica, programmazione, tecnologia, laboratori, innovazione. Un lavoro di produzione audio nato i - facebook.com facebook

#informatica #innovazione #curiosità #LLM #chatbot sottoposti a #psicoanalisi hanno dato #risposte preoccupanti x.com