Influenza | le potenzialità di sensori e digitale parla l’esperto di telemedicina

L’innovazione tecnologica, attraverso sensori e strumenti digitali, offre nuove opportunità nella gestione dell’influenza e delle malattie respiratorie. Esperti di telemedicina evidenziano come queste soluzioni possano migliorare il monitoraggio dei pazienti, ridurre gli accessi in strutture sanitarie e ottimizzare i percorsi di cura, contribuendo a una gestione più efficiente delle emergenze sanitarie.

Mentre i casi di influenza e virus respiratori viaggiano ancora al ritmo di 773mila contagi a settimana, dal mondo della tecnologia arrivano soluzioni per semplificare la vita ai pazienti e ai medici e decongestionare studi medici e pronto soccorso. A patto, però, di saperle utilizzare. A spiegarlo a LaSalute di LaPresse è Riccardo Starace, esperto in telemedicina e digital health del Gruppo di Lavoro del Cnel che, in accordo con il ministero della Salute, sta elaborando le linee guida per le nuove professioni sanitarie in un’epoca di digitalizzazione e AI in sanità. A cambiare oggi non è solo il lavoro dei medici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

