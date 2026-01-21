Incontro con il cast di 2 cuori e 2 capanne a Porta di Roma

Il prossimo 25 gennaio, presso UCI Cinemas Porta di Roma, si terrà un incontro speciale dedicato al film 2 cuori e 2 capanne. L’evento vedrà la partecipazione del cast e del regista, che saranno presenti per condividere dettagli sul progetto e rispondere alle domande del pubblico. L’appuntamento è fissato per le ore 17:30 e rappresenta un’occasione unica per approfondire il film in un contesto esclusivo.

Cosa: Presentazione speciale del film 2 cuori e 2 capanne con il cast e il regista in sala.. Dove e Quando: UCI Cinemas Porta di Roma, domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:30.. Perché: Occasione unica per incontrare dal vivo Edoardo Leo, Claudia Pandolfi e Massimiliano Bruno dopo il successo ad Alice nella città.. Il panorama cinematografico romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti della commedia sentimentale e del grande cinema italiano. Domenica 25 gennaio, le sale dell' UCI Cinemas Porta di Roma diventeranno il palcoscenico di un incontro ravvicinato tra il pubblico e i protagonisti di una delle pellicole più attese della stagione: 2 cuori e 2 capanne.

