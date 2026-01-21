Incidente tra camion e treno a Chivasso | due feriti lievi le prime informazioni

Un incidente tra un camion e un treno si è verificato a Chivasso intorno alle 15, causando la sospensione della circolazione ferroviaria tra Ivrea e Chivasso. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Le autorità stanno gestendo la situazione e fornendo aggiornamenti sulle operazioni di soccorso e ripristino.

Circolazione ferroviaria sospesa tra Ivrea e Chivasso per un incidente che si è verificato intorno alle 15.10 di mercoledì 21 gennaio. L'impatto è avvenuto tra un camion e un treno regionale a un passaggio a livello in località Montegiove (Chivasso). Sarebbero due le persone rimaste ferite in maniera lieve: il macchinista, che ha accusato un dolore a un braccio, e forse un passeggero. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice verde. L’autista del mezzo pesante risulta non essere stato ferito, mentre sono in corso le valutazioni sui passeggeri del treno da parte del personale sanitario.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Incidente a Ciriè, scontro tra auto: due feriti lievi | Foto

Leggi anche: Incidente tra un camion e un treno regionale: 4 feriti, strada chiusa - IN AGGIORNAMENTO

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Scontro tra camion sul raccordo autostradale Sistiana e Monfalcone; Schianto tra camion e ambulanza in via Emilia a Sanguinaro; Scontro auto-camion sulla strada della Fricca, intervento dei soccorritori: tre persone coinvolte nell'incidente. Disagi alla viabilità; In scooter contro un camion, non ce l'ha fatta la 19enne ferita. Al Montanari un minuto di silenzio per Lorenza.

Incidente in A13 oggi: scontro tra camion e furgone, morto un uomo di 39 anniLa vittima viaggiava come passeggero sul furgone, ferito il collega 38enne che si trovava alla guida. Lo schianto è avvenuto tra Altedo e Bologna Interporto ... msn.com

Incidente mortale, scontro tra scooter e auto e il motociclista finisce sotto un camionUn uomo di circa 40 anni, in sella a uno scooter, è rimasto schiacciato sotto un camion dopo essere stato sbalzato dal suo mezzo a due ruote in un tamponamento con un’automobile. genova24.it

Terribile scontro tra un furgone e un camion in A22: c'è un ferito. Incidente anche sulla carreggiata opposta - facebook.com facebook

Paura per #AnthonyJoshua, incidente terribile con un camion: due morti. Le sue condizioni x.com