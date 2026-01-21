Un incidente nella cava ha evidenziato ancora una volta la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nei cantieri. I sindacati chiedono maggiori investimenti in formazione e controlli più rigorosi per prevenire eventi simili in futuro. La sicurezza sul lavoro rimane una priorità fondamentale per tutelare la salute dei lavoratori e migliorare le condizioni operative nel settore.

Un altro grave incidente sul lavoro riporta al centro il tema della sicurezza nei cantieri del territorio. L’altro ieri, nella cava di via Eridano, un operaio di 55 anni ha subito l’amputazione di un braccio mentre stava operando su un macchinario. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Cona; sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal e i Carabinieri per gli accertamenti di rito. A poche ore dall’accaduto è arrivata la presa di posizione delle segreterie provinciali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, che in un comunicato congiunto esprimono "forte preoccupazione" per quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: Ancora un grave incidente sul lavoro, operaio perde un braccio mentre lavora nella cava; Incidente nella Cava, i sindacati: Più formazione e controlli per evitare dei casi analoghi; Incidente sul lavoro a Ferrara, operaio perde un braccio; Perde un braccio mentre lavora in una cava, l'arto amputato da un macchinario: incidente sul lavoro a Ferrara.

