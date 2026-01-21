Incidente mortale in autostrada A13 paralizzata | chilometri di coda

Un incidente mortale sull'autostrada A13 ha causato la paralisi del traffico, generando lunghe code. Gli incidenti stradali rappresentano ancora una delle principali criticità sulla rete italiana, con conseguenze che vanno oltre i numeri, coinvolgendo famiglie e comunità. È importante mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale per prevenire tragedie e ridurre gli incidenti.

In Italia il tema degli incidenti stradali resta una vera emergenza quotidiana. Numeri, percentuali, statistiche: dietro ogni dato ci sono vite spezzate, famiglie distrutte, comunità sotto shock. E, mentre il Paese prova a tornare alla normalità dopo gli anni della pandemia, il prezzo da pagare sulle nostre strade continua a essere altissimo. Secondo gli ultimi rilievi, nel 2024 si sono verificati 173.364 incidenti stradali con lesioni a persone, un dato in crescita rispetto all’anno precedente, che segna un ritorno alla mobilità di massa. L’aumento è del 4,1% rispetto al 2023, a conferma di come il traffico tornato ai livelli pre-Covid porti con sé anche un incremento del rischio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Incidente stradale mortale, autostrada paralizzata: chilometri di codaRecenti incidenti stradali, come quelli mortali che causano paralisi autostradali e code estese, evidenziano la persistenza di problematiche sulla sicurezza stradale in Italia.

Maxi incidente, autostrada paralizzata: migliaia in coda. “File di oltre 10 chilometri”Un incidente di notevoli proporzioni ha causato una lunga fila di oltre 10 chilometri sull’autostrada, paralizzando il traffico e creando disagi tra gli automobilisti.

Tenta di recuperare una valigia in autostrada ma viene travolto e ucciso, tragedia sulla Palermo-CataniaIncidente mortale sull'A19 al km 81: uomo travolto mentre recuperava una valigia, traffico bloccato e uscita obbligatoria a Tramonzelli; forze dell'ordine e Anas al lavoro. lasicilia.it

Incidente mortale sull'autostrada: 60enne travolto mentre tenta di recuperare una valigia caduta dall’autoPerde la valigia dal portapacchi in autostrada e, fermatosi per recuperarla, viene travolto da un’auto in corsa sull’A19 Palermo?Catania. Chi era la vittima. notizie.it

