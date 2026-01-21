incidente ferroviario a barcellona il macchinista morto era un tirocinante di 28 anni

Un incidente ferroviario si è verificato a Gelida, nella provincia di Barcellona, coinvolgendo un treno pendolare del servizio Rodalies. Il macchinista, un giovane di 28 anni originario di Siviglia, stava svolgendo un tirocinio presso Renfe al momento dell’incidente, che ha causato la sua tragica morte. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Aveva 28 anni, era originario di Siviglia e stava svolgendo un tirocinio presso Renfe il macchinista rimasto ucciso nel grave incidente ferroviario che ha coinvolto un treno pendolare del servizio Rodalies a Gelida, nella provincia di Barcellona. Un dramma che ha portato alla sospensione dell’intera rete ferroviaria suburbana catalana, aggravando una giornata già segnata dal caos nei trasporti. Quattro persone in cabina, tre erano tirocinanti. Al momento dell’impatto, nella cabina di guida del convoglio si trovavano quattro persone: il macchinista titolare e tre tirocinanti. A confermarlo è stato Joan Rovira, ispettore dei Vigili del Fuoco della Catalogna, in una dichiarazione rilasciata mercoledì ai media e riportata tra gli altri da El Pais. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

