Incidente a Bari impatto tra auto e bici | un ferito in gravi condizioni

Oggi, mercoledì 21 gennaio, si è verificato un incidente a Bari, lungo viale Einaudi, vicino al parco 2 Giugno. Un impatto tra un’auto e una bicicletta ha coinvolto le due persone, con un ferito in condizioni gravi. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, nei pressi della parrocchia del Buon Pastore, e le autorità sono intervenute prontamente sul luogo.

Il sinistro in serata in zona parco 2 Giugno. Un uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale e si trova in prognosi riservata Grave incidente intorno alle 19 di oggi, mercoledì 21 gennaio, in viale Einaudi a Bari. Nel sinistro, avvenuto in zona parco 2 Giugno, nei pressi della parrocchia del Buon Pastore, sono rimaste coinvolte un'auto e una bici. In corso di accertamento l'esatta dinamica dell'accaduto. Nell'impatto, la persona in sella alla bici è rimasta ferita. Trasportata in ospedale in codice rosso, è stata successivamente dichiarata in prognosi riservata. Sul posto, per gli accertamenti e rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bari.🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Incidente in centro a Bari, scontro tra bici e bus: ferito ciclista

Uomo ferito a coltellate in via Montegrappa a Bari: è in gravi condizioniUn uomo è stato ferito gravemente con coltellate nel pomeriggio di sabato 17 gennaio in via Montegrappa a Bari.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Incidente sulla statale 100 verso Bari: coinvolte più auto, lunghe code da Triggiano; Tragedia a Foggia: violento impatto tra un'auto e un furgone in città, c'è una vittima; Bari, incidente sul lungomare: un ferito in codice rosso; Incidente a Bari, scontro fra tre auto sul lungomare: veicolo finisce contro la ringhiera, conducente in codice rosso.

Incidente a Bari, scontro fra tre auto sul lungomare: veicolo finisce contro la ringhiera, conducente in codice rossoL'impatto nella notte all'altezza della sede Inps. Uno degli automobilisti trasportato d'urgenza in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Accertamenti della Polizia locale ... baritoday.it

Bari, auto contro bus: nell’incidente muoiono due fidanzatini di 15 e 18 anniDue ragazzi di 15 e 18 anni sono morti in un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto e un autobus di linea in provincia di Bari. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 19 ... tpi.it

Un secondo incidente sulla ss16 stavolta direzione sud vicino Bari Fesca. Si tratta di un doppio incidente. In attesa dei soccorsi. Massima Attenzione - facebook.com facebook

Incidente tra auto e moto a Bari in via Giulio Petroni: un ferito x.com