Incendio vicino a un hotel a Davos Lilli Gruber | Ci hanno evacuati dal Congress center c’è un’emergenza

Nella serata di mercoledì, un incendio si è sviluppato nelle vicinanze del centro congressi di Davos, sede del Forum economico mondiale. L'incidente ha portato all’evacuazione dell’area e a una risposta di emergenza. Lilli Gruber ha riferito che anche il Congress center è stato evacuato a causa dell’incendio. La situazione è attualmente sotto controllo, mentre le autorità monitorano la sicurezza dell’evento e delle strutture circostanti.

Un piccolo incendio è scoppiato mercoledì sera non lontano dal centro congressi di Davos dove si tiene il Forum economico mondiale. A prendere fuoco un piccolo chalet in legno situato vicino al Turmhotel Victoria. “L’allarme è del tutto rientrato e l’incendio è stato completamente domato dopo aver evacuato, per precauzione, una parte del centro congressi”, dicono all’Ansa i vigili del fuoco locali. La giornalista Lilli Gruber è stata evacuata e ha raccontato quello che stava succedendo collegandosi al telefono da Davos con ‘Otto e Mezzo’ su La7, è stata evacuata mentre era in diretta. “Siamo fuori dal Congress Center, ci hanno fatto evacuare tutti quanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

