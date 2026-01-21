Incendio centro migranti nessuna intimidazione fermerà il percorso di civiltà e diritti

A Brindisi si registra ancora il timore dopo l’incendio che ha interessato il cantiere per i migranti a Restinco. Nonostante l’episodio, le istituzioni confermano che nessuna intimidazione fermerà il percorso di integrazione e tutela dei diritti. La comunità continua a monitorare la situazione, mantenendo l’impegno per un processo di accoglienza basato su legalità e rispetto.

Rogo doloso nella struttura di accoglienza in costruzione a Restinco. Cgil e Flai Cgil chiedono accelerazione dei progetti di integrazione e soluzioni immediate per i lavoratori BRINDISI - E’ ancora palpabile il clima di tensione e preoccupazione a seguito dell’incendio che nei giorni scorsi ha colpito la struttura di accoglienza per lavoratori migranti in fase di realizzazione a Restinco. Un episodio che "non può essere derubricato a fatto marginale o isolato", ma "interroga l'intera comunità brindisina chiamandola a una presa di responsabilità". I segretari generali della Cgil e Flai Cgil di Brindisi condannano "con fermezza quanto accaduto e ribadiamo che nessun atto intimidatorio fermerà il percorso di civiltà, diritti e legalità che il territorio brindisino ha scelto di intraprendere".🔗 Leggi su Brindisireport.it

Centro migranti incendiato a Restinco: “Colpita una battaglia di civiltà”La Flai Cgil Puglia condanna fermamente l’incendio doloso avvenuto a Restinco, Brindisi, che ha colpito un edificio dedicato all’accoglienza di migranti stagionali.

Leggi anche: Impegno etico e di civiltà: "Presto una legge quadro per dare più forza ai diritti"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Centro migranti incendiato a Restinco: Colpita una battaglia di civiltà; Rogo a Restinco, Nessuna intimidazione fermerà il progetto; Centro migranti, Marchionna: Non sarà un ghetto; A fuoco il Centro Immigrati, Quarta: Brindisi è sotto attacco. Occorre reagire con fermezza e compattezza.

Centro migranti, Marchionna: «Non sarà un ghetto»«La lontananza dal centro non è una volontà di emarginare i migranti: questo non lo accetto. Soprattutto io non accetto questo. Si tratta semplicemente di individuare ... quotidianodipuglia.it

Centro migranti incendiato a Restinco: Colpita una battaglia di civiltàSi tratta di un gesto vile e intimidatorio, che non può essere considerato un episodio isolato dichiara il segretario generale della Flai Cgil Puglia, Antonio Ligorio. Secondo il sindacato, ... brindisireport.it

Maxi incendio in pieno centro, fiamme partite dal balcone: un ferito --> https://www.nordest24.it/grande-incendio-centro-ala-via-roma-vigili-fuoco - facebook.com facebook

Maxi incendio in un centro commerciale in Pakistan: 15 morti, anche una donna incinta tra i 70 dispersi x.com