Incendio centro migranti nessuna intimidazione fermerà il percorso di civiltà e diritti

Da brindisireport.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brindisi si registra ancora il timore dopo l’incendio che ha interessato il cantiere per i migranti a Restinco. Nonostante l’episodio, le istituzioni confermano che nessuna intimidazione fermerà il percorso di integrazione e tutela dei diritti. La comunità continua a monitorare la situazione, mantenendo l’impegno per un processo di accoglienza basato su legalità e rispetto.

Rogo doloso nella struttura di accoglienza in costruzione a Restinco. Cgil e Flai Cgil chiedono accelerazione dei progetti di integrazione e soluzioni immediate per i lavoratori BRINDISI - E’ ancora palpabile il clima di tensione e preoccupazione a seguito dell’incendio che nei giorni scorsi ha colpito la struttura di accoglienza per lavoratori migranti in fase di realizzazione a Restinco. Un episodio che "non può essere derubricato a fatto marginale o isolato", ma "interroga l'intera comunità brindisina chiamandola a una presa di responsabilità". I segretari generali della Cgil e Flai Cgil di Brindisi condannano "con fermezza quanto accaduto e ribadiamo che nessun atto intimidatorio fermerà il percorso di civiltà, diritti e legalità che il territorio brindisino ha scelto di intraprendere".🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Centro migranti incendiato a Restinco: “Colpita una battaglia di civiltà”La Flai Cgil Puglia condanna fermamente l’incendio doloso avvenuto a Restinco, Brindisi, che ha colpito un edificio dedicato all’accoglienza di migranti stagionali.

Leggi anche: Impegno etico e di civiltà: "Presto una legge quadro per dare più forza ai diritti"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Centro migranti incendiato a Restinco: Colpita una battaglia di civiltà; Rogo a Restinco, Nessuna intimidazione fermerà il progetto; Centro migranti, Marchionna: Non sarà un ghetto; A fuoco il Centro Immigrati, Quarta: Brindisi è sotto attacco. Occorre reagire con fermezza e compattezza.

incendio centro migranti nessunaCentro migranti, Marchionna: «Non sarà un ghetto»«La lontananza dal centro non è una volontà di emarginare i migranti: questo non lo accetto. Soprattutto io non accetto questo. Si tratta semplicemente di individuare ... quotidianodipuglia.it

incendio centro migranti nessunaCentro migranti incendiato a Restinco: Colpita una battaglia di civiltàSi tratta di un gesto vile e intimidatorio, che non può essere considerato un episodio isolato dichiara il segretario generale della Flai Cgil Puglia, Antonio Ligorio. Secondo il sindacato, ... brindisireport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.