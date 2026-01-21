incendio a davos lilli gruber via dallo studio di otto e mezzo

Durante l'incontro del Forum economico mondiale a Davos, si sono verificati due incendi che hanno richiesto l’attenzione delle autorità. In conseguenza di quanto accaduto, Lilli Gruber è stata costretta a interrompere il collegamento con Otto e mezzo. La situazione è attualmente sotto controllo, e le autorità stanno gestendo l’emergenza in loco.

(Adnkronos) – Due incendi a Davos, dove è in corso l’incontro annuale del Forum economico mondiale, e Lilli Gruber deve interrompere il collegamento con Otto e mezzo. La conduttrice del programma di La7 ha aperto la puntata dalla sede del Forum. Dopo l’anteprima, però, Gruber non è più apparsa nello studio. Media svizzeri hanno fatto riferimento a un incendio all’interno del Congress center, sede della conferenza, e ad un altro incendio in un hotel nelle vicinanze. In entrambi i casi, non si sono registrati danni né feriti. Gruber ha dato la notizia dell’evacuazione del centro congressi, dove aveva allestito il collegamento con la sua trasmissione Otto e mezzo su La7. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Lilli Gruber interrompe Otto e mezzo, incendio nei pressi dello studio a Davos

Incendio a Davos, evacuato lo studio di Otto e Mezzo: Lilli Gruber conduce la diretta al telefono

