incendio a davos e paura per lilli gruber in diretta a otto e mezzo evacuati in fretta e furia

Un incendio si è verificato in un hotel vicino allo studio di Davos, sede della trasmissione Otto e mezzo. L’evento ha causato tensione tra i partecipanti, tra cui Lilli Gruber, che si è collegata telefonicamente durante la diretta. L’evacuazione è avvenuta in modo rapido, garantendo la sicurezza di tutti i presenti. La vicenda ha suscitato preoccupazione senza causare danni o feriti.

Paura a Davos per un incendio. È stato evacuato il centro congressi dove era stato allestito lo studio di Otto e mezzo che Lilli Gruber aveva appena iniziato a condurre proprio dal Forum economico mondiale in corso in Svizzera. “Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino”, ha detto la giornalista, che ha proseguito telefonicamente il collegamento con la trasmissione. Incendio a Davos, paura per Lilli Gruber in diretta Lilli Gruber stava andando in onda in diretta su La7 da Davos ma è stata costretta a interrompere la sua puntata di Otto e mezzo. Un incendio, infatti, è scoppiato nelle vicinanze di un hotel della cittadina svizzera dove è in corso il Forum economico mondiale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Lilli Gruber conduce Otto e Mezzo in diretta da DavosLilli Gruber condurrà una puntata speciale di Otto e Mezzo da Davos, in occasione della presenza di Donald Trump al World Economic Forum.

