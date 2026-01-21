Inaugurazione in bici per la nuova ciclabile della Rocca di Ravaldino | Proporremo di intitolarla a Giovanni Milanesi

L'inaugurazione della nuova ciclabile lungo la Rocca di Ravaldino, alla presenza della giunta Zattini, rappresenta un miglioramento per la mobilità sostenibile della zona. Durante l'evento, si proporrà di intitolare la pista a Giovanni Milanesi, figura significativa per la comunità. La cerimonia ha visto il taglio del nastro, segnando un passo avanti per le infrastrutture ciclabili della città.

Taglio del nastro per la ciclabile che costeggia la Rocca di Ravaldino alla presenza della giunta Zattini. A presentare i lavori il sindaco Gian Luca Zattini e gli assessori Vittorio Cicognani e Vittorio Cicognani. L'intervento è stato finanziato attraverso un bando Pnrr, dell'importo di mezzo.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Monitoraggio degli alberi e rischio gelate dopo la neve dell'Epifania: chiude il parco della Rocca di RavaldinoDopo la nevicata dell'Epifania, il Comune di Forlì prosegue con il monitoraggio degli alberi nel parco della Rocca di Ravaldino, valutando eventuali rischi legati alle gelate.

Inaugurazione in bici per la nuova ciclabile della Rocca di Ravaldino: Proporremo di intitolarla a Giovanni MilanesiLa corsia è larga tre metri, come illustrato da Dario Pinzarrone, responsabile dell’unità Progettazione infrastrutture stradali. Lungo la ciclabile sono stati installati porta biciclette e cestini per ... forlitoday.it

