In viaggio sulla Linea 1 per Città Alta

In viaggio sulla Linea 1 verso Città Alta, scopri le soluzioni di trasporto pubblico offerte dalla zona Fiera. Dai parcheggi di interscambio alle app con orari aggiornati e tratte disponibili, questa guida ti aiuta a pianificare il percorso in modo semplice ed efficiente, favorendo spostamenti comodi e sostenibili.

Dalla Fiera per scoprire la proposta del trasporto pubblico: dai parcheggi di interscambio, all’app con gli orari consultabili e le tratte da scegliere. E tutte le modalità di acquisto dei biglietti digitali Sistemi di pagamento elettronici e Smart Card hanno definitivamente sostituito il biglietto cartaceo per salire sugli autobus dell’Azienda trasporti Bergamo (Atb). Informarsi diventa quindi fondamentale per muoversi in città senza cercare parcheggio e in modo sostenibile, anche per gli acquisti di Natale. Il fatto che Bergamo sia stata la prima città in Lombardia ad adottare il biglietto elettronico su vasta scala con il sistema «AtBip» nel novembre 2023 è motivo di orgoglio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

