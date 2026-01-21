A Postalesio, in Valtellina, i residenti devono ora affidarsi a un servizio di trasporto gratuito per fare la spesa, poiché l’unico negozio locale ha chiuso. Un bus settimanale, su prenotazione, permette agli over 70 di raggiungere i centri commerciali vicini, garantendo l’approvvigionamento necessario. Questa iniziativa mira a supportare la comunità in un contesto di isolamento e perdita di servizi essenziali.

Un bus gratuito per fare la spesa, una volta alla settimana e su prenotazione. Così i pochi residenti, perlopiù over 70, di Postalesio si organizzano per andare a fare compere dopo che l'unico negozio di alimentari presente in paese, ha chiuso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - In Valtellina il Comune senza negozi, si va in pullman a fare la spesa

Tina Cipollari lascia UeD e va a fare la spesa, dama in lacrime per FedericoIl 9 gennaio 2026, durante una puntata di Uomini e Donne, si è concentrato il focus sul Trono Over, con protagonisti coinvolti in discussioni e polemiche.

Va a fare la spesa e i ladri prima le rubano nell'auto e poi a casaUna donna di Correzzana ha vissuto una brutta esperienza durante una giornata di spesa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il Truck della salute è in Valtellina: screening gratuiti da Sondrio a Livigno; Scuola media, il Comune non ha poteri; MOUNTAIN ECHOES. In viaggio con YUVAL AVITAL alla scoperta di voci e suoni della Valtellina per Milano Cortina 2026; A Sondrio è tutto pronto per la fiaccola olimpica il 31 gennaio.

Sostenibilità a Ponte in Valtellina, bene il verde pubblicoEquilibrio di genere nella giunta municipale, verde urbano e auto comunali sempre più green: questi i punti forti di Ponte in Valtellina, in provincia di Sondrio, secondo il nuovo Rapporto di ... ansa.it

Maltempo in Valtellina, sfollati gli abitanti di due frazioni. Notte da incubo a Tola e Aquilone: Al lavoro per il rientro in sicurezzaValdisotto (Sondrio), 1 luglio 2025 – Sopralluogo dei tecnici della protezione civile della Regione Lombardia questa mattina a Valdisotto, in provincia di Sondrio, uno dei comuni della Valtellina ... ilgiorno.it

Sondrio, Polizia Locale: Regione Lombardia premia un agente del Comune di Morbegno #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook