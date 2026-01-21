in siria i curdi sono sotto assedio

In Siria, i curdi si trovano in una situazione di isolamento, con le forze americane che si sono ritirate da Deir Hafer. Per i leader curdi Rohilat Efrin e Ciya Kobane, questa decisione ha segnato la consapevolezza di un crescente isolamento, lasciandoli soli a fronteggiare le pressioni delle forze governative siriane e delle altre entità presenti nella regione.

Le Sdf ripiegano ovunque e pagano l’errore di non avere compreso che i tempi sono cambiati: al Sharaa è il nuovo favorito di Trump e sarà lui a fare da argine all’Isis. Storia di un “tradimento” americano Quando la colonna di blindati americani ha abbandonato Deir Hafer, per i generali curdi Rohilat Efrin e Ciya Kobane è stato finalmente chiaro che le forze curde erano rimaste da sole contro il governo di Damasco. Era venerdì sera e il vertice tra i membri del comando delle Forze democratiche siriane (Sdf) a guida curda e la delegazione degli Stati Uniti, che includeva un generale della Coalizione internazionale contro l’Isis, era fallito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Siria,Aleppo:curdi lasciano alcune zoneI combattenti curdi delle SDF hanno deciso di evacuare alcune zone di Sheikh Maqsoud ad Aleppo, dopo aver preso il controllo dei quartieri in seguito ai recenti scontri con le forze governative siriane.

Scontri tra curdi e forze governative ad Aleppo, in SiriaIl 22 dicembre ad Aleppo, in Siria, si sono verificati scontri tra le forze curde e le forze governative siriane.

Syrie, le siège d'Afrin avec les Brigades Internationales

In Siria si muove tutto intorno alle prigioni per i terroristi dell’ISISI curdi hanno abbandonato un enorme campo in cui erano chiusi i familiari dei miliziani, e ci sono stati scontri intorno a varie carceri ... ilpost.it

Da terrorista ad alleato, Al-Sharaa è alle porte di Kobane, simbolo della rivoluzione e della lotta all’Isis. «Concede» quattro giorni alla Siria del nord-est per arrendersi e permette la fuga dalle carceri dei miliziani islamisti. Usa ed Europa approvano. I curdi, trad - facebook.com facebook

In Siria sempre più fragile l’accordo tra Damasco e curdi, miliziani dello Stato islamico in fuga dalle prigioni x.com