in sicilia e in calabria il ciclone harry sta facendo molti danni

In Sicilia e Calabria, il ciclone Harry sta provocando danni significativi, in particolare nelle zone di Catania e Catanzaro. Le intense piogge hanno trasformato alcune strade in torrenti, rendendo necessarie operazioni di soccorso con gommoni e mezzi specializzati. La situazione rimane critica, mentre le autorità monitorano gli sviluppi e si attivano per garantire la sicurezza della popolazione.

Nelle ultime ore ci sono stati oltre 1.600 interventi dei vigili del fuoco (dato che tiene conto anche di quelli che si sono resi necessari in Sardegna, altra regione colpita): oltre mille sono stati fatti solo in Sicilia, dove il ciclone ha colpito soprattutto (ma non solo) la zona di Catania; in Calabria invece l’area più colpita è quella di Catanzaro. Al momento non ci sono notizie di danni a persone. In Sicilia il ciclone ha provocato intense mareggiate, con onde alte e molto intense che hanno invaso le strade trasformandole in torrenti di acqua e fango. A Catania le zone più colpite sono state quelle della Plaia, la lunga spiaggia sabbiosa che si estende per circa 18 chilometri sulla costa della città, ma anche il borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Allerta rossa e ciclone Harry in Calabria e in Sicilia: gli ultimi aggiornamenti. Nuovi danni e disagi anche per le mareggiateUna violenta ondata di maltempo sta interessando da giorni la Sicilia e la Calabria: allerte meteo e scuole chiuse in diversi comuni. meteo.it

In Sicilia e in Sardegna centinaia di persone sono state evacuate per il rischio di esondazioniUn ciclone che si è sviluppato tra il Nord Africa e il canale di Sicilia ha portato piogge abbondanti e raffiche di vento molto forti ... ilpost.it

Sicilia e Calabria stravolte dal ciclone più forte del secolo. La crisi climatica purtroppo aumenterà. Serve potenziare la difesa delle coste e dei territori. Si investa su ciò che serve alla popolazione e al futuro. Basta con accanimento su un ponte che non restere - facebook.com facebook

Maltempo in Sicilia, Calabria e Campania. Frane e nevicate A Palermo cedono due pontili nel porticciolo dell'Arenella x.com