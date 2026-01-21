L'Inter sta affrontando difficoltà nelle competizioni più importanti, con sei sconfitte su sette partite contro le grandi squadre. Dopo un avvio promettente nella scorsa stagione, culminato con una fase a gironi senza sconfitte e vittorie contro Bayern e Barcellona, il rendimento attuale sembra segnare un cambiamento. È importante analizzare le cause di questa fase complessa per comprendere le dinamiche di una squadra che ha dimostrato di saper competere ai massimi livelli.

Ormai sta diventando un brutto vizio. L’Inter ha perso di nuovo contro una grande, e stavolta il trend negativo si è esteso anche in Champions League. Dopo Atletico e Liverpool, perse entrambe con un gol di scarto, i nerazzurri hanno capitolato anche contro l’Arsenal. Chivu in sala stampa è stato chiaro: “Sono stati superiori a noi, in Italia non siamo abituati a partite simili”. Ci può stare, soprattutto se parliamo di ritmo, ma i nerazzurri quest’anno non hanno vinto ancora un big match. Tre sconfitte nella grande coppa, altrettante in campionato e un solo pareggio, quello contro il Napoli a San Siro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In Serie A come in Champions. Inter, con le big sta diventando una malattia: 6 ko su 7

Paganin critica così il VAR: «Sta diventando troppo protagonista». E sul big match tra Inter e Napoli…Paganin esprime alcune perplessità sul ruolo sempre più centrale del VAR nel calcio, evidenziando come possa influire sull’equilibrio della partita.

Leggi anche: Galli su Leao: “Rafa sta diventando un leader. Allegri gli sta addosso e lo stimola”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Fantacalcio: formazioni titolari Serie A 2025/2026, tutte le squadre-tipo; Come guardare la Serie B gratuitamente su DAZN | DAZN News IT; Serie A, come cambia la classifica dopo il pareggio tra Inter e Napoli; Trapani, adesso è finita: esclusa dal campionato di basket. Ecco come cambia la Serie A.

Ritiri, allenamenti e giorni liberi: come passano il Natale le 20 squadre di Serie ACome passeranno il giorno di Natale le squadre di Serie A? Ecco il loro programma in ordine di classifica. Si parte dall'Inter, capolista e di ritorno dall'Arabia dopo la delusione dei rigori contro ... gazzetta.it

Serie A, come cambia la classifica dopo il pareggio tra Inter e NapoliAl Meazza finisce 2-2 tra Inter e Napoli in uno dei match più attesi della giornata di Serie A. I nerazzurri, fermati in casa, non riescono a sfruttare il pareggio del Milan e lasciano immutata la s ... msn.com

Buffon: “Inter-Napoli spot per la Serie A. Champions League Nerazzurri tranquilli” x.com

Bunker abbattuti, coppie che incantano e tonfi improvvisi: la Serie A tra sogni Champions e scosse d’alta quota Il racconto di una giornata spartiacque tra assalti, crisi e rinascite: il Milan soffre, la Roma vola, la Juve riflette e l'Inter gestisce Leggi l’articolo compl - facebook.com facebook