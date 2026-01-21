Il film “Francesca Cabrini”, diretto dal regista messicano Alejandro Monteverde e prodotto negli Stati Uniti nel 2024, è stato trasmesso in prima visione in Italia venerdì 2 gennaio su Canale 5. La pellicola racconta la storia della figura religiosa e umanitaria di Santa Francesca Cabrini, offrendo uno sguardo sulla sua vita e il suo impegno.

Il film “Francesca Cabrini“diretto dal regista e sceneggiatore messicano Alejandro Monteverde e datato 2024, produzione statunitense è stato mandato in onda in prima visione in Italia lo scorso venerdì 2 gennaio su Canale 5. Secondo i dati Auditel sono stati un milione e quattrocentotrentamila gli spettatori che hanno seguito il racconto dedicato alla religiosa e missionaria lodigiana proclamata santa da papa Pio XXII nel 1946 e patrona degli emigranti. Lo share, ossia la percentuale di coloro che hanno visto il film rispetto a tutti coloro che in quel momento erano davanti al televisore, è stato del 10,7, ossia più di uno su dieci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In prima visione il 2 gennaio

Leggi anche: I am Luke Perry in prima visione su Sky Documentaries il 15 novembre

Leggi anche: Sky Cinema Stories debutta il 7 Dicembre e accende le grandi storie in prima visione

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Periodico Olivo 2 Gennaio 2026

Argomenti discussi: Till Death, in prima visione; Il mio regno per una farfalla, stasera in prima visione su Rai 2 il film di Sergio Assisi; Zamora: ecco di cosa parla il primo film da regista di Neri Marcorè, stasera in prima visione su Rai 1; Marty Supreme – Programmazione.

Zamora: ecco di cosa parla il primo film da regista di Neri Marcorè, stasera in prima visione su Rai 1Uscito al cinema nel 2024, Zamora è il primo film da regista di Neri Marcorè, il quale si è ritagliato anche un ruolo da attore. Ecco la trama, il cast e il trailer del film in prima visione questa se ... comingsoon.it

Il mio regno per una farfalla, stasera in prima visione su Rai 2 il film di Sergio AssisiIl mio regno per una farfalla va in onda stasera alle 21.00 su Rai 2: cast completo, trama e curiosità sulla commedia diretta da Sergio Assisi. msn.com

Il Circolo del Cinema di Lucca porta in prima visione 'Train Dreams' al Centrale - facebook.com facebook

Stasera (martedì 20 gennaio, ore 20.40 in prima visione su Sky Arte) non perdetevi la puntata di Artbox, che fa tappa al #MANN con una bella intervista al Direttore Generale Francesco Sirano. x.com