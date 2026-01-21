Nel cuore del Monferrato casalese, patrimonio UNESCO dal 2014, si trova un borgo che sorprende per le sue peculiarità geologiche e paesaggistiche. Qui, tra vigneti, percorsi sotterranei e fossili marini, è possibile vivere un’esperienza unica, come raccogliere conchiglie che sembrano provenire dal mare. Un luogo che unisce storia, natura e tradizione, ideale per chi desidera scoprire le bellezze autentiche del Piemonte.

Offre paesaggi vitivinicoli, percorsi sotterranei e fossili marini unici. Un viaggio tra storia, natura ed eccellenze Nel cuore del Monferrato casalese, uno dei territori più affascinanti del Piemonte e Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 2014, si trova un borgo incantevole che racconta una storia geologica e culturale unica nel panorama italiano. La zona del Monferrato – (lopinionista.it) Caratterizzato da una posizione panoramica sopra una collina dolce e da un’architettura inconfondibile, questo piccolo comune della provincia di Alessandria è oggi una meta imprescindibile per chi vuole scoprire i paesaggi vitivinicoli piemontesi e immergersi in un’atmosfera sospesa tra passato e presente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - In Piemonte c’è un borgo che ti fa raccogliere conchiglie come se fossi al mare: non puoi perdertelo

