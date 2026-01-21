In Iran, le autorità continuano a reprimere le proteste, conducendo indagini e sequestri contro i manifestanti. Recentemente, hanno chiuso uno dei pochi giornali che aveva riferito sui massacri avvenuti durante le proteste. Questi eventi evidenziano la persistente severità del regime nel controllo dell'informazione e nel reprimere qualsiasi forma di dissenso.

Fa indagini e sequestri contro i manifestanti e ha chiuso uno dei pochi giornali che avevano scritto dei massacri durante le proteste Dopo aver fermato con uccisioni di massa le enormi proteste delle scorse settimane, il regime iraniano sta continuando a reprimere il dissenso. Il regime sta perseguitando gli oppositori anche per via giudiziaria, con arresti e confische, e sono state imposte ulteriori restrizioni ai media, che comunque non sono liberi. In tutto questo nel paese internet continua a essere bloccato, cosa che rende molto difficili le comunicazioni e limita la disponibilità delle informazioni su quello che sta succedendo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Iran la repressione del regime non si è fermata

Tajani: “In Iran inaccettabile repressione violenta del regime”Il ministro Tajani ha condannato la repressione in Iran, sottolineando come la libertà sia un principio fondamentale.

Iran, a Teheran migliaia di manifestanti ancora in piazza nonostante la repressione del regimeA Teheran, migliaia di manifestanti continuano a riunirsi in piazza, nonostante le azioni di repressione da parte del regime.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

In Iran le parole di Khamenei

Argomenti discussi: Proteste in Iran: tra repressione e rischio escalation; Come funziona la repressione in Iran; Condanniamo con la massima fermezza la sanguinaria repressione che sta avvenendo in Iran; Iran Una repressione che semina solo morte.

Come funziona la repressione in IranPolizia e miliziani uccidono, feriscono e spaventano i manifestanti usando anche fucili a pallini e pistole da paintball ... ilpost.it

Continuano gli arresti e la repressione delle proteste in Iran(ANSA) - PARIGI, 20 GEN - L'Iran ha continuato ad arrestare i rivoltosi a seguito dell'ondata di proteste che hanno attraversato il Paese da settimane. Lo riferiscono i media e gli osservatori local ... tuttosport.com

IRAN: CONTINUANO GLI ARRESTI DEI MANIFESTANTI E LA REPRESSIONE DELLE PROTESTE L'Iran ha continuato ad arrestare i "rivoltosi" a seguito dell'ondata di proteste che hanno attraversato il Paese da settimane. Lo riferiscono i media e gli osservat - facebook.com facebook

IRAN, GAMBINO (FDI-ECR): “RAFFORZARE SANZIONI CONTRO RESPONSABILI REPRESSIONE” "Non esiste stabilità senza libertà, né dialogo possibile senza rispetto della dignità umana" @AlbericoGambino Link al comunicato stampa x.com