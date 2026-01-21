in cerca di ripartenza il distretto di prato oltre la crisi a milano

La 42ª edizione di Milano Unica, inaugurata ieri a Rho Fiera, si concentra sulle collezioni primavera-estate 2027. Un appuntamento che, con una data anticipata rispetto al passato, rappresenta un'occasione di riflessione e ripartenza per il settore tessile, anche in un contesto di crisi come quello del distretto di Prato. Un momento di confronto importante per rilanciare la crescita e affrontare le sfide future.

dall’inviata E’ un’edizione con una data insolitamente anticipata la 42ª di Milano Unica, incentrata sulle collezioni primavera-estate 2027, che si è aperta ieri a Rho Fiera. All’anticipo di gennaio, necessario per questioni logistiche legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sono presenti 95 aziende del distretto pratese, lo stesso numero della corrispondente edizione del 2025. Il distretto è in vetrina, dopo Pitti Uomo, anche con il debutto odierno di Pitti filati, a Firenze. Una concomitanza di date che fa storcere un po’ il naso, ma che con la partecipazione massiccia di imprenditori dimostra la voglia di risalire la china e di guardare al futuro con ottimismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il distretto tessile alla prova fiere. Milano Unica e Pitti Filati, primi test contro la crisiIl distretto tessile di Prato si prepara alle prime grandi sfide del 2026, partecipando alle principali fiere di settore.

Gli scatti dal distretto di Prato diventano una mostra al Parlamento Europeo

