Il Comune di Udine si mostra soddisfatto dei dati sulla sicurezza urbana emersi dall’ultimo rapporto della Prefettura, che evidenziano un calo dei reati nella città. Durante il comitato provinciale ordine e sicurezza, convocato dal Prefetto Domenico Lione, si è ribadito l’impegno delle istituzioni per mantenere e migliorare i livelli di sicurezza. Il sindaco De Toni ha espresso apprezzamento per i risultati ottenuti e la volontà di proseguire in questa direzione.

Il Comune di Udine esprime soddisfazione per i risultati ottenuti nell’ultimo anno sul fronte della sicurezza urbana, emersi dal comitato provinciale ordine e sicurezza convocato questa mattina dal Prefetto Domenico Lione, al tavolo che ha visto la presenza dell’Assessora alla polizia locale e sicurezza partecipata Rosi Toffano. Il tavolo è stato convocato per fare il punto sulle iniziative congiunte alla presenza dell’assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti e dei rappresentanti dei comuni dell’hinterland. Particolarmente significativo è il dato emerso dalla riunione e citato dalla Prefettura sui reati commessi sul territorio in calo tra il 20% e il 25% nella sola città di Udine e in diminuzione in tutta l’ex provincia. 🔗 Leggi su Udine20.it

In calo i reati a Udine, il sindaco De Toni: "I dati della Prefettura ci lasciano soddisfatti, continuiamo a impegnarci"

