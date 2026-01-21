In calo i reati a Udine il sindaco De Toni | I dati della Prefettura ci lasciano soddisfatti continuiamo a impegnarci
Il Comune di Udine si mostra soddisfatto dei dati sulla sicurezza urbana emersi dall’ultimo rapporto della Prefettura, che evidenziano un calo dei reati nella città. Durante il comitato provinciale ordine e sicurezza, convocato dal Prefetto Domenico Lione, si è ribadito l’impegno delle istituzioni per mantenere e migliorare i livelli di sicurezza. Il sindaco De Toni ha espresso apprezzamento per i risultati ottenuti e la volontà di proseguire in questa direzione.
Il Comune di Udine esprime soddisfazione per i risultati ottenuti nell’ultimo anno sul fronte della sicurezza urbana, emersi dal comitato provinciale ordine e sicurezza convocato questa mattina dal Prefetto Domenico Lione, al tavolo che ha visto la presenza dell’Assessora alla polizia locale e sicurezza partecipata Rosi Toffano. Il tavolo è stato convocato per fare il punto sulle iniziative congiunte alla presenza dell’assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti e dei rappresentanti dei comuni dell’hinterland. Particolarmente significativo è il dato emerso dalla riunione e citato dalla Prefettura sui reati commessi sul territorio in calo tra il 20% e il 25% nella sola città di Udine e in diminuzione in tutta l’ex provincia. 🔗 Leggi su Udine20.it
Reati in calo a Udine del 25%, De Toni: "Replicano le nostre politiche anche a Milano"A Udine, i reati sono diminuiti del 25%, segnando un miglioramento nella sicurezza locale.
Furti, scippi e rapine a Milano: il bilancio di fine anno della Prefettura, “reati in calo del 7 per cento”A Milano, i reati di furto, scippo e rapina sono diminuiti del 7% nel 2025, secondo il bilancio di fine anno della Prefettura.
Argomenti discussi: Sicurezza: in calo i reati a Udine, il sindaco De Toni: I dati della Prefettura ci lasciano soddisfatti, continuiamo a impegnarci; Report 2025 Carabinieri: in calo reati ma in aumento arresti, denunce, sanzioni. Quasi 400 chili di droga sequestrata; Il capo della polizia a Pescara per il giuramento dei nuovi agenti: Democrazia è bene supremo, qui reati in calo [FOTO-VIDEO]; Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.
Reati in calo, ma microcriminalità diffusaA Udine e nei comuni limitrofi diminuite del 20% le denunce. Stretta sulla vigilanza. Nuove telecamere in arrivo. Vertice in Prefettura con la Regione ... rainews.it
Reati in calo a Udine, De Toni: «I dati ci lasciano soddisfatti, continuiamo a impegnarci»Udine registra calo dei reati fino al 25% nel 2025 grazie a progetti di sicurezza urbana e collaborazione tra Comune, Prefettura e Polizia Locale. nordest24.it
Udine registra calo dei reati - facebook.com facebook
Mentre qualcuno continua a parlare di “emergenza inventata”, i dati ufficiali raccontano altro: reati in calo, omicidi ai minimi da dieci anni, femminicidi in diminuzione. La sicurezza è un lavoro serio e un impegno quotidiano. Meno polemiche e più fatti. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.