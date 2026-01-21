Imprese agricole danneggiate nell' alluvione 2024 la nuova ordinanza | Indennizzi e procedure più semplici

L’alluvione del 2024 in Emilia-Romagna ha colpito anche le imprese agricole, che potranno usufruire di indennizzi e procedure di sostegno più snelle. La nuova ordinanza prevede l’applicazione delle misure già adottate nel 2023, con criteri aggiornati per agevolare il ripristino di terreni e colture danneggiate. Un intervento volto a supportare rapidamente le aziende agricole colpite dall’emergenza.

Le imprese agricole colpite dalle alluvioni che hanno interessato l’Emilia-Romagna nell’autunno 2024 potranno accedere alle stesse misure di sostegno già previste per gli eventi del 2023, con procedure più semplici e criteri aggiornati per il ripristino dei terreni e delle colture danneggiate. È.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Ricostruzione post alluvione, nuova ordinanza: procedure di rimborso più snelle per chi ha subito danni fino a 30mila euroUna nuova ordinanza semplifica le procedure di ricostruzione post alluvione, offrendo rimborsi più rapidi per danni fino a 30 mila euro.

