Importanti convocazioni nel settore giovanile della Libertas | prestigiosa esperienza per Alessia Simoncelli

Nel settore giovanile della Libertas, si sono recentemente susseguite numerose convocazioni per allenamenti e stage, testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dalla società. Tra le atlete chiamate, Alessia Simoncelli ha avuto l’opportunità di partecipare a un’esperienza di particolare rilievo. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione importante per le giovani promesse di sviluppare le proprie competenze in un contesto di alto livello.

Sono stati giorni molto movimentati nel settore giovanile della Life365.eu, viste le tanteconvocazioni arrivate per allenamenti e stage per diverse tesserate della nostra società. La più importante e prestigiosa è stata la convocazione arrivata per Alessia Simoncelli, banda classe 2009, colonna.

