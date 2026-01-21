Imam liberato a Torino Nordio ha già aperto un’istruttoria | potrebbe mandare gli ispettori in Corte d’Appello

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato un’istruttoria riguardante la decisione di liberare Mohamed Shahin, imam di San Salvario a Torino. È possibile che vengano inviati ispettori alla Corte d’Appello di Torino per approfondire la vicenda, sollevando questioni sulla gestione e le decisioni giudiziarie in merito.

Di Alessandro Mantovani e Giacomo Salvini Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha aperto un’istruttoria e potrebbe anche mandare gli ispettori alla Corte d’Appello di Torino perché al governo, come è noto, non è piaciuta la decisione di liberare Mohamed Shahin, l’imam di San Salvario. Lo dice lo stesso Nordio nella risposta a un’interrogazione di Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, e di alcuni suoi colleghi. Sarà depositata venerdì 23 ma il Fatto ha potuto leggerne il contenuto. Il 47enne religioso egiziano, molto noto nel capoluogo piemontese, era stato colpito a fine novembre da un decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale, a firma del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per alcune frasi discutibili sugli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, pronunciate durante una manifestazione pubblica per Gaza: “Non è una violazione, non è una violenza”, aveva detto Shahin, precisando di non condividere gli eccidi di civili, ma mettendoli in relazione con la pluridecennale e illegale occupazione israeliana dei territori palestinesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

