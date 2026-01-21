#iltempodioshø

Il recente confronto tra Stati Uniti e Francia ha portato Macron a rivolgersi alla Cina come possibile interlocutore. Dopo la decisione americana di imporre dazi fino al 200% su vini e champagne francesi, il contesto internazionale si fa più complesso. Questa evoluzione evidenzia le tensioni commerciali tra le potenze e le strategie di risposta dei paesi coinvolti, segnando un momento importante nelle dinamiche globali di mercato.

Dopo lo schiaffo del presidente americano, Macron alza la voce e guarda alla Cina. Dazi al 200% su vini e champagne francesi dopo il "no" al Consiglio di Pace. E a Davos Emmanuel attacca "la legge della giungla" proprio come Pechino.

