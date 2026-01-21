Il World Economic Forum valuta se traslocare da Davos

Il World Economic Forum sta valutando la possibilità di trasferire la propria sede da Davos. Tra le opzioni considerate ci sono Detroit, negli Stati Uniti, e Dublino, in Irlanda. La decisione mira a riflettere cambiamenti strategici e ambientali, senza compromettere il ruolo di piattaforma internazionale per il dialogo economico e sociale. La scelta finale sarà comunicata nelle prossime settimane, con attenzione alle implicazioni globali del cambio di sede.

I vertici del World Economic Forum stanno esaminando la possibilità di traslocare la riunione annuale, che tradizionalmente si tiene a Davos, nelle Alpi svizzere, presso un'altra località che meglio si adatti alle dimensioni raggiunte dall'incontro. Lo riporta il Financial Times, citando discussioni all'interno del direttorio del Wef, che include il presidente ad interim Larry Fink, numero uno del gigante degli investimenti Usa BlackRock. Secondo il quotidiano, tra le possibili località in cui si potrebbe spostare il forum, compaiono Detroit negli Usa e Dublino in Irlanda. "Fink vuole ridisegnare il forum, che è stato criticato per essere troppo elitario e fuori contatto (con la realtà), affermando che l'accesso andrebbe esteso oltre all'ambito politico e dei leader di industria che solitamente partecipano".

