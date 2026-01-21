Il turismo invernale sul Monte Amiata riprende con la riapertura della sciovia Jolly, offrendo nuovamente opportunità agli appassionati di sport sulla neve. Sabato si svolgerà una serata dedicata alla neve, un’occasione per vivere l’atmosfera tipica della stagione. Tuttavia, la situazione delle condizioni nevose rimane incerta a causa delle temperature elevate e dei cambiamenti climatici, che continuano a influenzare il paesaggio e le attività sulla montagna.

La situazione della neve sul Monte Amiata continua a rimanere in bilico, fortemente condizionata da temperature anomale e da un andamento climatico sempre più imprevedibile. Una condizione che rende complessa la gestione della stagione invernale, ma che non cancella un dato ormai evidente: quando la stazione sciistica è aperta anche solo parzialmente, la montagna richiama visitatori e l’economia torna a muoversi. In questi giorni risultano aperti i campi scuola delle Macinaie, anche se la loro operatività resta legata all’evoluzione delle condizioni meteo. Nel frattempo, è confermato per sabato l’appuntamento con la sciata in notturna, in programma dalle 17 alle 19, con la possibilità di concludere la giornata con momenti di après-ski nei locali presenti all’arrivo degli impianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il turismo invernale. Sciovia Jolly riaperta. E sabato ci sarà la ’serata’ sulla neve

