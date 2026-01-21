Il trucchetto di Netflix per impedirti di perdere il filo dei suoi film è il motivo per cui poi non ti piacciono

Molti utenti si chiedono perché, dopo aver visto numerosi contenuti in streaming, i film di Netflix non risultino più coinvolgenti. La ragione potrebbe risiedere in un metodo adottato dalla piattaforma per mantenere alta l’attenzione, ma che, alla lunga, può ridurre il piacere di seguire la storia. In questa analisi, esamineremo come certe strategie influenzino l’esperienza di visione e il rapporto con i film.

Se ultimamente vi siete chiesti perché non vi piacciano molto i film nati per lo streaming, probabilmente è colpa di un trucchetto caro a Netflix che servirebbe a tenerci incollati alla storia. L'esperienza di guardare un film, infatti, non è più quella di una volta, e ormai riguarda anche come vengono realizzati. A parlarne di recente, è stato Matt Damon durante un'intervista. L'attore e produttore, protagonista assieme a Ben Affleck di The rip: Soldi sporchi, il film Netflix attualmente in cima al podio dello streamer, ha rivelato che oggigiorno le persone non prestano più attenzione allo schermo come un tempo, soprattutto perché non sono più al cinema ma sui loro divani di casa o in qualunque altro posto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Argomenti discussi: Matt Damon conferma che Netflix ha cambiato la struttura dei film per venire incontro alla disattenzione del pubblico; Matt Damon e Ben Affleck: Netflix ripete la trama perché gli spettatori sono al cellulare; Netflix vuole che la trama venga spiegata 3 o 4 volte nei film che gli spettatori guardano mentre scorrono sui loro telefoni.

