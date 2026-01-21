Il teatro della Regina compie trent’anni

Il teatro della Regina celebra i suoi trent’anni, un traguardo che testimonia il suo ruolo centrale nella scena culturale locale. Nel corso degli anni, ha visto crescere il pubblico e gli abbonati, ampliando la propria offerta con eventi esterni e una programmazione artistica di alto livello. Questa consolidata esperienza ha portato a numerosi sold out, confermando il teatro come punto di riferimento per la cultura e l’intrattenimento nella comunità.

Più pubblico, più abbonati, più eventi esterni e una programmazione artistica di alta qualità che ha registrato il sold out quasi ad ogni spettacolo. Il teatro della Regina di Cattolica celebra i suoi primi 30 anni di vita con grandi numeri che ne confermano l’importanza per il territorio. Un crescendo di successi dal 14 gennaio 1996, giorno dell’inaugurazione del Teatro, ad oggi. Il bilancio dell’ultimo anno ha registrato un aumento del 30% degli spettatori, accompagnato dal 20% in più degli abbonamenti. Ma il fascino della Regina ha conquistato altri territori, mettendo a bilancio anche un crescendo di richieste di affitto della struttura da parte di soggetti esterni per eventi extra programmazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il teatro della Regina compie trent’anni Leggi anche: Auguri a Paola Cortellesi, la Nostra Regina della Risata Compie 52 Anni. Leggi anche: Casa Vignuzzi compie trent’anni: le iniziative Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Le ultime lettere di Jacopo Ortis – Ugo Foscolo | Audiolibro Completo in Italiano Argomenti discussi: Compleanno da Regina, il Teatro di Cattolica celebra i primi 30 anni di vita con un aumento di pubblico, abbonati ed eventi; Cattolica: Il teatro della Regina festeggia 30 anni; Comicità e momenti di riflessione al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, Maurizio Casagrande conquista il pubblico con Il viaggio del papà; Cattolica, in aumento spettatori e abbonati: il Teatro della Regina festeggia 30 anni di successi. Cattolica, il Teatro della Regina compie 30 anni: un successo crescente negli anniPiù pubblico, più abbonati, più eventi -ospiti esterni e una programmazione artistica di alta qualità che ha registrato il sold out quasi ad ogni spettacolo, oltre a incassare il tutto esaurito anche ... altarimini.it Cattolica, in aumento spettatori e abbonati: il Teatro della Regina festeggia 30 anni di successiIl Teatro della Regina di Cattolica taglia il traguardo dei 30 anni. Più pubblico, più abbonati, più eventi-ospiti esterni e una programmazione artistica di ... chiamamicitta.it …con il passaggio delle Consegne Capitanali, inizia il cammino della nostra comunità Nissena verso la Pasqua e la Settimana Santa 2026. Domenica 22 Febbraio alle ore 11:00 presso il “Teatro Regina Margherita” Associazione Real Maestranza - Città di C - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.