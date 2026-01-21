Ancona si presenta come candidata a Capitale della Cultura Italiana 2028, puntando sulla relazione tra identità, mare, parco e storia. Il progetto, intitolato

La forza identitaria e il suo rapporto con il mare: su queste basi Ancona ha deciso di puntare per essere eletta Capitale della Cultura Italiana 2028 con un dossier dal titolo "Ancona. Questo adesso". Una candidatura resa forte dalla qualità dei progetti e della rigenerazione urbana, con il mare Adriatico al centro; Ancona porto naturale e nodo storico di collegamento tra Italia, Balcani e Mediterraneo. Il programma culturale di Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028 si articola in quattro macroaree progettuali ispirate al titolo di candidatura e alla morfologia naturale della città: "Questo Mare", "Via Maestra", "Adesso Parco" e "Mare Culturale", una mappatura che valorizza il territorio tra mare e parco del Conero, storia e futuro, e si integra con le più avanzate strategie di rigenerazione urbana e con il piano urbanistico cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sogno in quattro mosse. Identità, mare, parco e storia. Premio da un milione di euro

