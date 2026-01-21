Il Senegal il lato oscuro della vittoria in Coppa d’Africa | stipendi da fame e rischio truffa per chi sogna l’Europa

Il Senegal, protagonista della recente vittoria in Coppa d’Africa, nasconde però un lato meno visibile: molti giovani sognano l’Europa, ma spesso incontrano stipendi bassi e rischi di truffe. Questa realtà evidenzia le difficoltà di chi cerca opportunità all’estero, tra speranze e insidie. Un quadro che invita a riflettere sulle sfide di un paese in fermento, dove la celebrazione contrasta con le problematiche di chi aspira a un futuro migliore.

Clacson, grida di gioia e fuochi d’artificio, mentre i tifosi invadono piazze e grandi arterie del Senegal. Una celebrazione che dura fino al mattino, in un Paese cullato da una certezza: il calcio senegalese oggi è al vertice. Ne scrive Derniere Heure “Una brillante ascesa della nazionale e delle sue stelle che mette in luce il paradosso del calcio senegalese. Perché dietro il successo dei Leoni si nasconde un campionato locale ben lontano dal reggere il confronto. «In Champions League d’Africa i nostri club giocano una partita, al massimo due, e poi escono» sbotta Ndary, Ndary Aidara. È presidente di un distretto calcistico nella periferia di Dakar. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

