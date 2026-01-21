Il saluto di Benedetto | Ringrazio città e tifosi ci saremmo salvati Troppe conferme in estate Ma le colpe vanno condivise

Giovanni Benedetto ringrazia città e tifosi per il supporto, riconoscendo che si sarebbero salvati. Condivide la riflessione sulle responsabilità collettive e sul ruolo delle conferme estive. Dopo l’esonero, esprime amarezza senza polemiche, ricordando che per alcuni mesi continuerà a vivere a Ferrara. Un messaggio di gratitudine e di consapevolezza, in un momento di transizione per squadra e società.

Un saluto a squadra, società e città, anche se per alcuni mesi resterà ancora a vivere a Ferrara. Giovanni Benedetto, all’indomani dell’esonero, è ovviamente amareggiato, ma non fa polemiche. Intende solo ringraziare, salutare e precisare alcuni aspetti che non ha condiviso, di questi mesi così tribolati sulla panchina estense. "Il mio saluto e ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni di soddisfazioni. Ho trovato affetto e amici che resteranno", dice il coach calabrese. Rimpianti? "Come ho fatto in passato, anche a Cento, dopo un campionato vinto sarebbe meglio non rimanere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

