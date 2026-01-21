Il saluto di Benedetto | Ringrazio città e tifosi ci saremmo salvati Troppe conferme in estate Ma le colpe vanno condivise

Da sport.quotidiano.net 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Benedetto ringrazia città e tifosi per il supporto, riconoscendo che si sarebbero salvati. Condivide la riflessione sulle responsabilità collettive e sul ruolo delle conferme estive. Dopo l’esonero, esprime amarezza senza polemiche, ricordando che per alcuni mesi continuerà a vivere a Ferrara. Un messaggio di gratitudine e di consapevolezza, in un momento di transizione per squadra e società.

Un saluto a squadra, società e città, anche se per alcuni mesi resterà ancora a vivere a Ferrara. Giovanni Benedetto, all’indomani dell’esonero, è ovviamente amareggiato, ma non fa polemiche. Intende solo ringraziare, salutare e precisare alcuni aspetti che non ha condiviso, di questi mesi così tribolati sulla panchina estense. "Il mio saluto e ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni di soddisfazioni. Ho trovato affetto e amici che resteranno", dice il coach calabrese. Rimpianti? "Come ho fatto in passato, anche a Cento, dopo un campionato vinto sarebbe meglio non rimanere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il saluto di benedetto ringrazio citt224 e tifosi ci saremmo salvati troppe conferme in estate ma le colpe vanno condivise

© Sport.quotidiano.net - Il saluto di Benedetto: "Ringrazio città e tifosi, ci saremmo salvati». "Troppe conferme in estate. Ma le colpe vanno condivise»

Leggi anche: Agostinelli: ”Napoli, quando le cose non vanno bene le colpe vanno condivise. Conte ha voluto colpire il gruppo …”

Leggi anche: Consiglio comunale, Falcomatà: "Un saluto all’aula, ma non un saluto alla città: quello lo farò fuori da qui"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: L’ultimo saluto alla piccola Camilla, un angelo volato in cielo troppo presto; Lerici, in Comune il tradizionale appuntamento con il saluto ai nuovi nati; Italia – Al Cottolengo una celebrazione di comunione carismatica durante le 44° Giornate di Spiritualità Salesiana - ANS; Concattedreale gremita per l’addio a Camilla che si è spenta a soli 3 anni.

il saluto di benedettoIl saluto di Benedetto: Ringrazio città e tifosi, ci saremmo salvati». Troppe conferme in estate. Ma le colpe vanno condivise»Un saluto a squadra, società e città, anche se per alcuni mesi resterà ancora a vivere a Ferrara. Giovanni Benedetto, all’indomani dell’esonero, è ovviamente amareggiato, ma non fa polemiche. Intende ... sport.quotidiano.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.